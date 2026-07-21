Il presidente Donald Trump ha mostrato una forte avversione nei confronti dei giornalisti, oltre che nei confronti di figure come il Papa, leader stranieri e membri del suo partito. La sua retorica include spesso riferimenti a teorie del complotto, e si è espresso negativamente anche rispetto alle regole del calcio. Questa posizione si è manifestata in vari contesti pubblici e incontri ufficiali.

Firenze, 21 luglio 2026 – Il presidente Donald Trump non ama i giornalisti, così come non ama il Papa, i leader stranieri, i compagni di partito e le regole del calcio. Adesso il nuovo avversario è la Cina. “Non possiamo permettere che un’altra elezione sia rubata”, ha detto il presidente degli Stati Uniti riferendosi alle elezioni del 2020 perse (regolarmente) contro Joe Biden. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Trump e la retorica del complotto

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