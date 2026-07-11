La soffiata svelata dal Wall Street Journal. Lo stesso presidente Usa ne aveva parlato al termine del summit Nato ad Ankara. Pronte le istruzioni per la rappresaglia in caso di un attentato alla sua vita. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - I servizi israeliani a Trump: “Teheran vuole ucciderti ecco i piani del complotto”

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L'ultimatum di Trump: L'Iran accetti il piano di pace usa o lo distruggo

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Temi più discussi: Trump ha perso in Iran, e lo pagherà caro; Trump ad Ankara, Teheran riapre lo scontro, Israele in allerta; I servizi israeliani a Trump: Teheran vuole ucciderti ecco i piani del complotto; La triangolazione fra Israele, Grecia e Turchia e la mediazione che Trump non ha fatto ad Ankara.

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