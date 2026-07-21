La Procura europea di Milano ha sequestrato circa 20 milioni di euro in beni in un’indagine sulla presunta frode sui fondi del Pnrr. Sono 84 le persone indagate per il caso, che riguarda finanziamenti del Recovery and Resilience Facility. L’inchiesta si concentra su possibili irregolarità nell’assegnazione e gestione di fondi destinati al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nessuna persona o ente coinvolto è stato ancora formalmente imputato.

La Procura europea (Eppo) di Milano ha sequestrato beni per circa 20 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta su una presunta frode ai danni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), legata ai finanziamenti del Recovery and Resilience Facility (Rrf). Lo rende noto la stessa Eppo. Il sequestro riguarda somme depositate su conti correnti e polizze assicurative riconducibili a cinque società ed è stato disposto nei confronti di due persone già sottoposte a misure cautelari con l’accusa di truffa aggravata ai danni di fondi pubblici e autoriciclaggio. 84 le società coinvolte con i loro rappresentanti legali iscritti nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Truffa sui fondi per il Pnrr in Italia, la Procura europea sequestra venti milioni di euro: 84 le persone indagate

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Truffa sui fondi Pnrr, sequestrati beni in Campania

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