La Procura europea ha sequestrato 20 milioni di euro a 84 società italiane nell'ambito di un'indagine su frodi legate ai fondi Pnrr. Le autorità hanno accertato tentativi di occultare i proventi di attività illecite attraverso trasferimenti di grosse somme su conti bancari e prodotti assicurativi.

Il sequestro è stato disposto dopo che gli investigatori hanno individuato tentativi di nascondere presunti proventi di attività criminali con trasferimenti di forti somme su conti bancari e prodotti assicurativi. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

© Milano.repubblica.it - Frode sui fondi Pnrr, la Procura europea indaga su 84 società italiane: sequestrati 20 milioni

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Truffa milionaria sui fondi Pnrr ed europei, dodici indagati: sequestri e blitz anche in Calabria

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