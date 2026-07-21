La Procura europea di Milano ha sequestrato circa 20 milioni di euro in beni nell’ambito di un’indagine su una presunta frode ai danni dei fondi Pnrr. L’inchiesta riguarda 84 persone indagate in tutta Italia e si concentra su presunti corsi di formazione mai svolti, che avrebbero permesso di ottenere ingenti somme di denaro. La frode ipotizzata supera i 40 milioni di euro.

L’inchiesta della Procura europea riguarda presunti corsi di formazione mai svolti per ottenere fondi Pnrr. La frode ipotizzata supera i 40 milioni di euro La Procura europea (Eppo) di Milano ha sequestrato beni per circa20 milioni di euronell’ambito di un’inchiesta su una presunta frode ai danni dei fondiPnrr. L’indagine riguarda un sistema che avrebbe consentito di ottenere finanziamenti europei destinati alla formazione dei lavoratori attraverso attività formative che, secondo gli investigatori, sarebbero state in tutto o in parte fittizie. Il sequestro ha interessato somme depositate suconti correnti e polizze assicurativericonducibili a cinque società. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ildifforme.it - Frode sui fondi Pnrr, sequestrati 20 milioni di euro: indagate 84 persone in tutta Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Biella - FRODE SUI FONDI PNRR, SEQUESTRI PER 2 MILIONI. COINVOLTA ANCHE LA CALABRIA

Notizie e thread social correlati

Frode sui fondi Pnrr, la Procura europea indaga su 84 società italiane: sequestrati 20 milioniLa Procura europea ha sequestrato 20 milioni di euro a 84 società italiane nell'ambito di un'indagine su frodi legate ai fondi Pnrr.

Pnrr, l'Eppo stringe la rete: sequestrati 20 milioni, la presunta frode sale a 40 milioni e coinvolge 84 societàL'Eurojust ha sequestrato 20 milioni di euro legati a un'indagine sul Pnrr, portando il totale delle somme sospette a 40 milioni.

Temi più discussi: Mobilità sostenibile, maxi frode sui fondi Ue; Frodi sull'olio, tolleranza zero; Hi-Tech & Innovazione Magazine – 21/7/2026; TRUFFA SU CREDITI DI IMPOSTA INESISTENTI: GdiF NAPOLI - BOLOGNA ESEGUONO SEQUESTRO PREVENTIVO PER I REATI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO, AGGRAVATI DAL METODO MAFIOSO.

Frode sui fondi Pnrr in Italia, 84 indagati dalla procura europeaLa procura europea (Eppo) di Milano ha sequestrato circa 20 milioni di euro depositati su conti bancari e polizze assicurative collegati a cinque società, nell'ambito di un'indagine in corso su una pr ... ansa.it

Frode sui fondi Pnrr, 84 indagati in tutta Italia: la Procura europea sequestra 20 milioni di euroL’inchiesta della Procura europea di Milano riguarda finanziamenti destinati alla formazione dei lavoratori. Nel mirino cinque società e un presunto sistema basato su corsi fittizi ... affaritaliani.it

La Procura europea (Eppo) di Milano ha sequestrato circa 20 milioni di euro depositati su conti bancari e polizze assicurative collegati a cinque società, nell'ambito di un'indagine in corso su una presunta frode relativa ai finanziamenti del Pnrr. Allo stato attu x.com