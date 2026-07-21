Truffa del superbonus 110: maxi sequestro da 14 milioni di euro, coinvolto l'impero di Alfredo Guerri, da qualche settimana patron della Juve Stabia. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, avente a oggetto crediti fiscali, indebitamente generati, relativi alle agevolazioni previste dal Superbonus 110%, per un importo complessivo pari a 14.550.450 di euro nonché il complesso aziendale e le quote di due società - la "Domus s.r.l." e la "Gold s.r.l." - in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Truffa del superbonus, sequestro preventivo da 14 milioni nei confronti di Guerri, patron della Juve Stabia

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Truffa Superbonus, sequestrati oltre 10 milioni di euro

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