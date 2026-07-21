La Guardia di Finanza di Giugliano ha sequestrato preventivamente oltre 14,5 milioni di euro nell’ambito di un’indagine sulla truffa del superbonus 110%. Due aziende sono state coinvolte nell’operazione. La misura è stata eseguita su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli Nord.

La Guardia di Finanza di Giugliano ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 14,5 milioni di euro nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Il provvedimento riguarda presunti crediti fiscali illecitamente generati attraverso il Superbonus 110%, oltre al sequestro del complesso aziendale e delle quote delle società Domus Srl e Gold Srl. L'ipotesi di reato contestata è quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Le investigazioni sono state condotte dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Giugliano e hanno portato all'acquisizione di gravi elementi indiziari nei confronti del legale rappresentante di una società che operava come general contractor per diversi condomini. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, truffa superbonus 110%: maxi sequestro da 14,5 milioni. Nei guai due aziende

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