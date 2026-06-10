Un nuovo proprietario ha acquisito la Juve Stabia, con l’obiettivo di evitare la retrocessione in Serie C. Sono stati versati 6,9 milioni di euro per ricapitalizzare la società. Entro il 16 del mese bisogna completare le pratiche per l’iscrizione al campionato di Serie B. La squadra affronta una corsa contro il tempo per rispettare le scadenze e mantenere il posto in cadetteria.

La Juve Stabia ha un nuovo proprietario. Come era nell’aria già da ieri, Alfredo Guerri - già sponsor del club e anche del Napoli Basket - ha garantito la ricapitalizzazione da 6,9 milioni necessaria per dare un futuro alla società di Castellammare. La manifestazione di interesse presentata da Guerri è stata ritenuta idonea dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Napoli, presieduta da Teresa Areniello. Hanno partecipato all’incontro anche il sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia Antonello Ardituro e il sostituto procuratore della Dda, Francesco De Falco. Il club da ottobre 2025 è in amministrazione... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guerri nuovo patron della Juve Stabia: corsa contro il tempo per restare in Serie B

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Guerri è il nuovo presidente della Juve Stabia, festa tifosi in tribunale

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