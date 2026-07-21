La finanza ha sequestrato 14 milioni di euro nell’ambito della truffa del superbonus 110. Il blitz ha coinvolto l’impero dell’imprenditore, recentemente diventato presidente di una squadra di calcio. Le indagini hanno accertato irregolarità legate alle pratiche di agevolazione fiscale. Il sequestro riguarda denaro e beni riconducibili all’imprenditore e alle sue aziende. Le autorità hanno agito per bloccare i fondi utilizzati per presunte operazioni fraudolente.

Truffa del superbonus 110: maxi sequestro da 14 milioni di euro, coinvolto l'impero di Alfredo Guerri, da qualche settimana patron della Juve Stabia. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, avente a oggetto crediti fiscali, indebitamente generati, relativi alle agevolazioni previste dal Superbonus 110%, per un importo complessivo pari a 14.550.450 di euro nonché il complesso aziendale e le quote di due società - la "Domus s.r.l." e la "Gold s.r.l." - in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

© Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it - Truffa del superbonus, sequestro della finanza ad Alfredo Guerri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Truffa del superbonus, sequestro preventivo da 14 milioni nei confronti di Guerri, patron della Juve StabiaUn sequestro preventivo di 14 milioni di euro è stato disposto nell'ambito di un'inchiesta sulla truffa del superbonus 110%.

Truffa Superbonus. Scatta sequestro da sei milioni di euroLa Guardia di Finanza di Brescia, con l’unità di Rovato, ha avviato un’indagine su un presunto caso di truffa aggravata legata al Superbonus.

Temi più discussi: Truffa sui bonus edilizi, sequestro da 9 milioni della guardia di finanza. Scoperta villa fantasma; Truffa su Superbonus e Iva: sequestro da 7,4 milioni a una società edile nel salernitano; Truffa Superbonus, sequestro di 7,8 milioni; Truffa del SuperBonus a Eboli: sei indagati e sequestri.

Truffa su Superbonus e Iva: sequestro da 7,4 milioni a una società edile nel salernitano ift.tt/ouGbBdZ ift.tt/5grZpQE x.com

Truffa Superbonus e IVA evasa nel Salernitano: sequestro da 7,4 milioni di euro, 6 indagati Truffa Superbonus e IVA evasa nel Salernitano: sequestro da 7,4 milioni di euro, 6 ...La Guardia di Finanza di Salerno esegue un sequestro da 7,4 milioni di euro per omesso versamento IVA e truffa sul Superbonus 110%. Sei gli indagati. Tutti i dettagli. infocilento.it

Truffa Superbonus, sequestro di 7,8 milioniL’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno. Il sequestro preventivo, anche […] ... telecolore.it