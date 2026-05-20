La Guardia di Finanza di Brescia, con l’unità di Rovato, ha avviato un’indagine su un presunto caso di truffa aggravata legata al Superbonus. Sono stati individuati lavori mai completati o eseguiti solo parzialmente e cantieri mai portati a termine. Come risultato delle verifiche, è stato disposto un sequestro preventivo di oltre 6,2 milioni di euro. L’indagine riguarda le modalità di utilizzo delle agevolazioni fiscali e il rischio di frodi ai danni dello Stato.

Lavori non eseguiti o eseguiti solo parzialmente e cantieri mai terminati. La Guardia di Finanza di Brescia, con la Tenenza di Rovato ha scoperto una presunta truffa aggravata ai danni dello Stato che ha portato a un maxi sequestro preventivo da oltre 6,2 milioni di euro. Il coordinamento è quello della Procura della Repubblica di Brescia. L’indagine è tornata a mettere l’accento sulle cosiddette maglie larghe del “ Superbonus 110% “, la misura di efficientamento energetico introdotta dal Decreto Rilancio. Nel mirino delle Fiamme Gialle è finita una società che operava come General Contractor. È accusata di aver generato e immesso sul mercato crediti d’imposta fittizi per interventi edilizi eseguiti solo in minima parte e, in ogni caso, ampiamente fuori tempo massimo rispetto ai termini di legge. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Truffa Superbonus. Scatta sequestro da sei milioni di euro

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Lucca - Bonus edilizi usati come bancomat: scatta il maxi sequestro

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