Truffa Superbonus Scatta sequestro da sei milioni di euro
La Guardia di Finanza di Brescia, con l’unità di Rovato, ha avviato un’indagine su un presunto caso di truffa aggravata legata al Superbonus. Sono stati individuati lavori mai completati o eseguiti solo parzialmente e cantieri mai portati a termine. Come risultato delle verifiche, è stato disposto un sequestro preventivo di oltre 6,2 milioni di euro. L’indagine riguarda le modalità di utilizzo delle agevolazioni fiscali e il rischio di frodi ai danni dello Stato.
Lavori non eseguiti o eseguiti solo parzialmente e cantieri mai terminati. La Guardia di Finanza di Brescia, con la Tenenza di Rovato ha scoperto una presunta truffa aggravata ai danni dello Stato che ha portato a un maxi sequestro preventivo da oltre 6,2 milioni di euro. Il coordinamento è quello della Procura della Repubblica di Brescia. L’indagine è tornata a mettere l’accento sulle cosiddette maglie larghe del “ Superbonus 110% “, la misura di efficientamento energetico introdotta dal Decreto Rilancio. Nel mirino delle Fiamme Gialle è finita una società che operava come General Contractor. È accusata di aver generato e immesso sul mercato crediti d’imposta fittizi per interventi edilizi eseguiti solo in minima parte e, in ogni caso, ampiamente fuori tempo massimo rispetto ai termini di legge. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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