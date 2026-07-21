Truffa con superbonus 110% maxi sequestro per il patron della Juve Stabia

La Guardia di Finanza di Giugliano in Campania e la Procura di Napoli Nord hanno sequestrato beni per circa 14 milioni di euro in un’indagine sulla presunta truffa del superbonus 110%. L’operazione coinvolge la società di un imprenditore legato alla gestione di una squadra di calcio. L’indagine si concentra su presunti illeciti legati alle pratiche di agevolazione fiscale e ai finanziamenti pubblici. I dettagli specifici dell’indagine non sono stati resi noti.

Tempo di lettura: 2 minuti Coinvolge la società del patron della Juve Stabia Alfredo Guerri l’inchiesta della Guardia di Finanza di Giugliano in Campania e della Procura di Napoli Nord sulla presunta truffa del superbonus 110 che ha portato a un sequestro di beni del valore di 14 milioni di euro. I finanzieri hanno sequestrato crediti fiscali generati, indebitamente, relativi con le agevolazioni previste dal Superbonus 110%, per oltre 14,5 milioni di euro, il complesso aziendale e le quote delle società Domus srl e Gold srl ipotizzando i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Gli inquirenti hanno provveduto a... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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