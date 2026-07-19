Trubin nei radar della Juventus | come andata la stagione del portiere e quell’incrocio allo Stadium…

Il portiere Trubin, in forza al Benfica, si è distinto per affidabilità durante la stagione, attirando l’attenzione della Juventus. I numeri raccolti nel campionato portoghese evidenziano le sue prestazioni solide tra i pali. Di recente, si è verificato un incrocio tra Trubin e lo Juventus Stadium, alimentando i rumors sul suo possibile trasferimento. La sua stagione si caratterizza per parate decisive e costanza, elementi che lo rendono una delle alternative a Dibu.

di Luca Fioretti Mercato Juventus: i numeri della stagione di Trubin col Benfica mettono in luce una grande affidabilità. L’analisi su una delle alternative al Dibu. Il profilo di Anatolij Trubin si conferma come una pista seguita per la porta. Le statistiche nell’ultimo campionato portoghese con il Benfica evidenziano un rendimento notevole sul campo. Il portiere ha collezionato 32 presenze da titolare, per 2880 minuti disputati. In questo arco di tempo, l’estremo difensore ha incassato 24 reti, mantenendo una media di 0.8 gol subiti per incontro. Le prestazioni hanno garantito 13 partite con la porta inviolata. A questi dati si aggiungono 73 salvataggi complessivi, una media di 2. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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