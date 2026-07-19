Trubin nei radar della Juventus | come andata la stagione del portiere e quell’incrocio allo Stadium…

Da juventusnews24.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il portiere Trubin, in forza al Benfica, si è distinto per affidabilità durante la stagione, attirando l’attenzione della Juventus. I numeri raccolti nel campionato portoghese evidenziano le sue prestazioni solide tra i pali. Di recente, si è verificato un incrocio tra Trubin e lo Juventus Stadium, alimentando i rumors sul suo possibile trasferimento. La sua stagione si caratterizza per parate decisive e costanza, elementi che lo rendono una delle alternative a Dibu.

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di Luca Fioretti Mercato Juventus: i numeri della stagione di Trubin col Benfica mettono in luce una grande affidabilità. L’analisi su una delle alternative al Dibu. Il profilo di Anatolij Trubin si conferma come una pista seguita per la porta. Le  statistiche  nell’ultimo  campionato portoghese con il  Benfica  evidenziano un rendimento notevole sul  campo. Il portiere ha collezionato  32  presenze da titolare, per  2880  minuti disputati. In questo arco di tempo, l’estremo difensore ha incassato  24  reti, mantenendo una media di  0.8  gol subiti per incontro. Le prestazioni hanno garantito  13  partite con la  porta inviolata. A questi dati si aggiungono  73  salvataggi complessivi, una media di  2. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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