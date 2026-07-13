Il nuovo amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, ha dichiarato di aver trovato difficile rifiutare l'offerta dei bianconeri. Durante un'intervista, ha anche indicato come priorità per il mercato l'acquisto di un portiere e di un attaccante. Carnevali ha sottolineato che il club sta lavorando per rafforzare la squadra e ha evidenziato il suo entusiasmo per questa nuova esperienza.

La nuova Juventus prende forma anche fuori dal campo. A raccontare i primi passi della sua esperienza in bianconero è il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali, intervenuto ai microfoni de La Politica nel Pallone su Gr Parlamento. L’ex dirigente del Sassuolo ha parlato delle motivazioni che lo hanno spinto ad accettare l’incarico, del nuovo assetto societario e delle strategie di mercato. “Quando chiama la Juventus non puoi dire di no”. Carnevali ha raccontato come la trattativa con il club bianconero si sia conclusa in tempi rapidissimi. “Con la Juventus tutto si è svolto molto velocemente. Lasciare il Sassuolo non è stato semplice, perché con quella società e con la proprietà avevo un legame speciale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Juventus, Carnevali si presenta: “Impossibile dire no ai bianconeri”. Sul mercato: “Priorità portiere e attaccante”

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