Un uomo di circa 80 anni disperso in Alto Adige è stato trovato morto nella serata di lunedì. Le sue tracce si erano perse il giorno precedente durante un'escursione. Il corpo è stato rinvenuto poco dopo le 21 in una zona boschiva nel comune di Tesimo, in località Schönegg. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c'era più nulla da fare. La causa del decesso non è ancora nota.

È stato ritrovato nella serata di lunedì il corpo senza vita di un uomo di circa 80 anni, le cui tracce si erano perse ieri durante un’escursione. Il cadavere è stato rinvenuto poco dopo le 21 nel comune di Tesimo, in zona Schönegg. Probabile che l’anziano sia caduto mentre stava facendo una passeggiata, precipitando nel vuoto. A dare l’allarme era stata la figlia nella serata di lunedì, una volta realizzato che il padre non era tornato a casa dalla gita. Immediatamente si sono attivati i soccorritori con guardia di finanza, soccorso alpino e vigili del fuoco, aiutati da cani da ricerca e droni. Una volta identificata la salma però, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trovato morto un escursionista disperso in Alto Adige: aveva 80 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trovato morto l'escursionista di 63 anni disperso a BarcisIl corpo di un escursionista di 63 anni è stato trovato senza vita tra le alture di Barcis, dove era scomparso lunedì 25 maggio.

Trovato morto l'escursionista tedesco di 63 anni disperso a BarcisUn escursionista tedesco di 63 anni disperso da lunedì 25 maggio nelle aree di Barcis è stato ritrovato senza vita.

Temi più discussi: ESCURSIONISTA TROVATO MORTO SOPRA TESIMO; Trovato morto l'escursionista di Conegliano: è precipitato lungo un vecchio sentiero; Disperso dopo un'escursione, trovato morto un giovane nel Chietino; Travolta da uno stambecco. Ferita escursionista di 26 anni.

Trovato morto escursionista disperso in Alto Adige: aveva 80 anniÈ stato ritrovato nella serata di lunedì il corpo senza vita di un uomo di circa 80 anni, le cui tracce si erano perse ieri durante un'escursione. Il cadavere ... lapresse.it

Il padre anziano non rientra, la famiglia lancia l’allarme: trovato mortoUn escursionista di 80 anni è stato trovato morto sopra Tesimo dopo l’allarme lanciato dalla figlia e le ricerche nella notte. nordest24.it