Trovato morto l' escursionista di 63 anni disperso a Barcis

Notizia in breve

Il corpo di un escursionista di 63 anni è stato trovato senza vita tra le alture di Barcis, dove era scomparso lunedì 25 maggio. La vittima, di nazionalità tedesca, era dispersa da diversi giorni e le ricerche sono finite con il ritrovamento. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso o sul luogo esatto del ritrovamento.