Trovato morto l' escursionista di 63 anni disperso a Barcis

Da pordenonetoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il corpo di un escursionista di 63 anni è stato trovato senza vita tra le alture di Barcis, dove era scomparso lunedì 25 maggio. La vittima, di nazionalità tedesca, era dispersa da diversi giorni e le ricerche sono finite con il ritrovamento. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso o sul luogo esatto del ritrovamento.

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È stato ritrovato il corpo privo di vita dell'escursionista tedesco di 63 anni disperso da lunedì 25 maggio tra le alture di Barcis. Una squadra di soccorritori della Guardia di Finanza lo ha individuato sotto un salto dove la traccia di sentiero nera che aveva seguito si interrompe per una frana. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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