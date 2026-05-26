Trovato morto l' escursionista tedesco di 63 anni disperso a Barcis

Un escursionista tedesco di 63 anni disperso da lunedì 25 maggio nelle aree di Barcis è stato ritrovato senza vita. La sua posizione, localizzata nelle alture della zona, è stata confermata dalle squadre di soccorso. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del ritrovamento o sulle cause del decesso. Le operazioni di ricerca sono terminate con il recupero del corpo.

È stato ritrovato il corpo privo di vita dell'escursionista tedesco di 63 anni disperso da lunedì 25 maggio tra le alture di Barcis. Le ricerche sono iniziate dopo che la Sores ha richiesto l'intervento dei tecnici della stazione di Maniago del Soccorso Alpino, supportati dall'elisoccorso. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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