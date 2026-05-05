Scandalo plasma nelle Marche Mastrovincenzo PD | Regione sapeva della carenza di personale ma non ha fatto nulla

Nelle Marche, si parla di un problema legato alla gestione del plasma e alla carenza di personale nel settore sanitario. Un consigliere regionale del Partito Democratico ha dichiarato che la regione era a conoscenza di questa situazione da diversi anni, ma non sono stati adottati interventi per risolverla. Secondo quanto riferito, i protocolli dell'Agenas sono stati violati, causando lo spreco di sangue e mettendo in discussione alcune pratiche di gestione.