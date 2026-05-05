Scandalo plasma nelle Marche Mastrovincenzo PD | Regione sapeva della carenza di personale ma non ha fatto nulla
Nelle Marche, si parla di un problema legato alla gestione del plasma e alla carenza di personale nel settore sanitario. Un consigliere regionale del Partito Democratico ha dichiarato che la regione era a conoscenza di questa situazione da diversi anni, ma non sono stati adottati interventi per risolverla. Secondo quanto riferito, i protocolli dell'Agenas sono stati violati, causando lo spreco di sangue e mettendo in discussione alcune pratiche di gestione.
Sangue sprecato nelle Marche, l'intervista al consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo (PD): "Grave carenza di personale da anni, violati i protocolli Agenas. La Regione sapeva tutto dal 2024, ora serve una commissione d'inchiesta vera".🔗 Leggi su Fanpage.it
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Scandalo plasma: Errore tecnico. Ma resta la bufera; Plasma, la commissione di verifica: Gestione sbagliata del personale. I tecnici nominati dalla giunta hanno concluso i lavori; Scandalo del plasma. L’Ufficio di presidenza dice sì: Commissione d’inchiesta; Scandalo del plasma - Commissione: gestione errata del personale.
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