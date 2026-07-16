Nidi di Roma mancano insegnanti | Ci chiamano per riprendere nostro figlio ma non possiamo lasciare l'ospedale

A Roma, i nidi continuano a segnalare carenze di personale docente. Due genitori riferiscono di essere stati chiamati all’improvviso dalla scuola per riprendere i figli, ma non possono lasciare l’ospedale dove lavorano. La mancanza di insegnanti provoca frequenti uscite anticipate e entrate in ritardo per i bambini. La situazione si ripete senza che siano stati adottati interventi immediati per risolvere il problema.

Uscite anticipate, entrate in ritardo: nei nidi di Roma continuano a mancare le insegnanti. "Lavoriamo in ospedale, non posso lasciare i pazienti perché mi chiama la scuola all'improvviso", dicono due genitori a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Nidi senza insegnanti a Roma, una mamma: “Ci dicono di andare a prenderli all’improvviso, altrimenti restano soli”

A Roma mancano insegnanti per il nido a luglio: “Sotto organico dal primo giorno: sono giorni che lavoro da sola”A Roma, i nidi pubblici segnalano una carenza di insegnanti a luglio, con personale sotto organico fin dall'inizio della stagione.

Temi più discussi: Genitori infuriati, educatrici sfinite e servizi interrotti: Caos nei nidi di Roma aperti a luglio; Nidi Roma Capitale, manca la garanzia di organico per le aperture di luglio, USB PI: inaccettabile scaricare le responsabilità dell’amministrazione sulle lavoratrici; Nidi senza insegnanti a Roma, una mamma: Ci dicono di andare a prenderli all'improvviso, altrimenti restano soli; Gli educatori per i nidi sono introvabili, molti rischiano di restare chiusi a settembre.

Nidi di Roma, mancano insegnanti: Ci chiamano per riprendere nostro figlio, ma non possiamo lasciare l’ospedaleLavori come insegnante o stai subendo dei disservizi come genitore e hai una storia di discriminazione e ingiustizia al lavoro che vuoi raccontare? Puoi farlo inviando una segnalazione al link di Fanp ... fanpage.it

Nidi senza insegnanti a Roma, una mamma: Ci dicono di andare a prenderli all’improvviso, altrimenti restano soliNei nidi di Roma a luglio manca il personale: Uscite anticipate e entrate in ritardo perché non ci sono insegnanti: l'altro giorno sono rimasti ... fanpage.it

I cinesi spendono poco, ed è un problema anche nostro reddit