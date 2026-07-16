Nidi di Roma mancano insegnanti | Ci chiamano per riprendere nostro figlio ma non possiamo lasciare l'ospedale

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roma, i nidi continuano a segnalare carenze di personale docente. Due genitori riferiscono di essere stati chiamati all’improvviso dalla scuola per riprendere i figli, ma non possono lasciare l’ospedale dove lavorano. La mancanza di insegnanti provoca frequenti uscite anticipate e entrate in ritardo per i bambini. La situazione si ripete senza che siano stati adottati interventi immediati per risolvere il problema.

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Uscite anticipate, entrate in ritardo: nei nidi di Roma continuano a mancare le insegnanti. "Lavoriamo in ospedale, non posso lasciare i pazienti perché mi chiama la scuola all'improvviso", dicono due genitori a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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