La nazionale paralimpica è stata lasciata a terra a causa di un eccesso di carrozzine, che ha impedito l’accesso ai mezzi di trasporto. La situazione ha generato polemiche, evidenziando problemi di spazio e organizzazione durante il trasferimento. La squadra aveva programmato il viaggio dopo mesi di preparazione, allenamenti e sacrifici, ma l’incidente ha causato ritardi e disagi. La questione ha suscitato reazioni tra gli atleti e il personale coinvolto.

Ci sono trasferte che rappresentano molto più di un semplice viaggio. Dietro la partenza di una squadra nazionale ci sono mesi di preparazione, allenamenti, sacrifici personali e un’organizzazione complessa che coinvolge atleti, tecnici e federazioni. Quando tutto sembra pronto e il momento dell’imbarco è ormai arrivato, nessuno immagina che un ostacolo logistico possa impedire di raggiungere la destinazione. Per gli atleti paralimpici, inoltre, ogni spostamento richiede una pianificazione ancora più accurata. Le esigenze legate agli ausili per la mobilità vengono comunicate con largo anticipo proprio per evitare inconvenienti e garantire il diritto a viaggiare in condizioni di pari dignità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Troppe carrozzine, non c’è spazio!”. La Nazionale paralimpica lasciata a terra: è polemica

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EasyJet nega l'imbarco alla Nazionale paralimpica di calcio: «Troppe carrozzine, non c'è spazio»

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