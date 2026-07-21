EasyJet ha negato l’ingresso a una delegazione della Nazionale paralimpica di calcio, sostenendo che lo spazio a bordo non fosse sufficiente a causa delle molte carrozzine presenti. L’episodio è stato denunciato dal Comitato italiano Paralimpico, che ha condannato l’evento. La compagnia aerea ha spiegato di aver adottato questa misura per motivi di sicurezza e capacità, senza ulteriori dettagli sulla gestione delle carrozzine o sulle alternative offerte.

Un episodio che è stato fermamente condannato dal Comitato italiano Paralimpico (Cip). La Nazionale italiana di powerchair football non è riuscita a imbarcarsi sul volo per Glasgow, in partenza da Roma Fiumicino, perché sul volo EasyJet non c’era abbastanza spazio per tutte e sei le carrozzine degli atleti paralimpici, la disponibilità era al massimo di cinque. Gli atlet Cosa è successo. Il Cip ha ricostruito, con ferma condanna, l’accaduto sul proprio sito web. Già ad aprile la Fipps (Federazione italiana paralimpica powerchair sport) aveva chiesto e ottenuto l’ok da parte di EasyJet la possibilità di ospitare sei atleti con disabilità con le carrozzine per la mobilità quotidiana e sei carrozzine speciali da gioco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Troppe carrozzine, non c’è spazio”: EasyJet nega ingresso alla Nazionale paralimpica di calcio

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