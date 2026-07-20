La nazionale italiana di Powerchair Football è rimasta a terra all’aeroporto di Fiumicino dopo che le è stato negato l’imbarco su un volo per la Scozia. Secondo quanto riferito, il motivo è stata l’assenza di spazio per le carrozzine a bordo dell’aereo Easyjet. La squadra, composta da atleti con disabilità, ha scoperto solo alla fine di non poter partire. La vicenda ha generato polemiche sui limiti delle politiche di gestione delle persone con disabilità negli aeroporti.

Alla Nazionale Italiana di Powerchair Football (il calcio in carrozzina ) della FIPPS è stata negata la possibilità di imbarcarsi su un volo per la Scozia ed è rimasta bloccata a Fiumicino. Il motivo? Su un aereo Easyjet non c’era posto per le carrozzine degli atleti. A denunciare l’episodio il CIP ( Comitato Italiano Paralimpico ), che ha spiegato perché la squadra azzurra non è potuta salire sul volo diretto a Glasgow, dove gli atleti avrebbero dovuto disputare un torneo internazionale in vista dei prossimi Campionati del Mondo in Argentina. “Rappresenta un fatto gravissimo, lesivo della dignità personale dei nostri atleti e dei valori... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sull’aereo Easyjet non c’era spazio per le carrozzine, ce l’hanno detto alla fine”: la nazionale paralimpica di calcio bloccata in aeroporto, scoppia la bufera

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