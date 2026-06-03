Tromba d' aria grandine e nubifragi la previsione di Valerio Rossi Albertini sul maltempo estremo in estate

Da virgilio.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una tromba d'aria, grandine e forti nubifragi hanno colpito diverse zone nelle ultime ore. Il fisico Valerio Rossi Albertini ha spiegato che queste condizioni sono causate da un’intensa attività atmosferica, con masse d’aria calda e fredda che si scontrano. La perturbazione ha portato precipitazioni abbondanti e venti molto forti, provocando danni e allagamenti in alcune aree.

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Il fisico Valerio Rossi Albertini ha analizzato l’ondata di maltempo estremo che ha colpito l’Italia all’inizio di giugno, spiegando che i fenomeni di grandine e intensi nubifragi sono direttamente collegati ai cambiamenti climatici e alla fragilità del territorio. L’instabilità ha causato pesanti danni in diverse regioni, inclusa una violenta tromba d’aria a Roma che ha abbattuto alberi e paralizzato il traffico. Le analisi del fisico Valerio Rossi Albertini sui fenomeni climatici Il rischio idrogeologico tra grandine e rovesci Tromba d'aria a Roma, i danni provocati dal violento nubifragio Le analisi del fisico Valerio Rossi Albertini sui fenomeni climatici Il mese di giugno si è aperto con un’improvvisa ondata di maltempo estremo, caratterizzata da un brusco calo termico e da fenomeni atmosferici di forte intensità. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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