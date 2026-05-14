Nelle regioni settentrionali del paese, le condizioni meteorologiche sono peggiorate in modo repentino, portando a intense grandinate con chicchi grandi come noci e a una tromba d’aria che ha causato danni a diverse abitazioni. La perturbazione ha provocato disagi e danni materiali significativi, con video che mostrano le case colpite dalla forza del tornado. La giornata si presenta caratterizzata da un clima molto instabile, con fenomeni meteorologici estremi che si sono verificati nel corso delle ultime ore.

Il cielo sopra le regioni settentrionali ha smesso di essere un semplice sfondo meteorologico per trasformarsi nel protagonista di una giornata carica di tensione e instabilità. Mentre le previsioni della vigilia avevano già delineato un quadro di incertezza, l’evoluzione dei fenomeni ha sorpreso per la rapidità e la capillarità con cui certe dinamiche si sono manifestate sul territorio. Non si tratta più solo di una perturbazione passeggera, ma di una sequenza di eventi che hanno messo in allerta diverse province, costringendo i residenti a monitorare con apprensione l’orizzonte. Quando la natura decide di mostrare la sua forza più... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maltempo Italia, esplodono grandinate: chicchi come noci. Tromba d’aria devasta case VIDEO

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