Una tromba d'aria si è formata nel tardo pomeriggio di martedì 21 luglio, intorno alle 19, causando alberi caduti a Trani e Bisceglie. A Bari, un gommone si è ribaltato in mare e un uomo è stato salvato dalla capitaneria. La tromba d'aria ha provocato panico e un rapido allontanamento dalle spiagge, con disagi diffusi in tutta la zona.

Paura a Bari dove nel tardo pomeriggio di martedì 21 luglio si è verificata, intorno alle ore 19, una tromba d'aria che ha creato diversi disagi e generato un fuggi fuggi generale soprattutto dalle spiagge. Diversi i pali, gli alberi e i motocicli abbattuti da queste forti raffiche di vento, arrivate dopo una delle giornate più calde dell'estate 2026. «Si è trattato di raffiche in uscita dal temporale che si sta verificando in mare aperto al largo del Barese, in sostanza quello che viene chiamato "Mcs", sono cioè diversi temporali multicellulari con sistemi temporaleschi che generano un unico temporale e queste raffiche, in uscita dal temporale, hanno generato un impatto violento al suolo con queste raffiche improvvise» spiega il tecnico meteorologo Francesco Galasso. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Tromba d'aria, alberi caduti a Trani e Bisceglie. A Bari un gommone si ribalta in mare, uomo salvato dalla capitaneria

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