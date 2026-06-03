Roma tromba d’aria travolge Conca d’Oro e Prati Fiscali | alberi caduti e traffico in tilt – VIDEO

Una tromba d’aria si è abbattuta questa mattina su Roma, coinvolgendo le zone di Conca d’Oro e Prati Fiscali. Alberi sono stati abbattuti, alcuni sono finiti sulla strada e altri sono rimasti in bilico. Il traffico si è bloccato in diverse arterie, con auto ferme e code lunghe. La violenza del vento ha causato anche danni a strutture e pali della pubblica illuminazione.

Roma, 3 giugno 2026 – Mattinata di forti disagi a Roma, colpita dalle prime ore del giorno da un violento nubifragio e da una tromba d’aria che ha interessato in particolare la zona di Conca d’Oro e Prati Fiscali. Il maltempo ha provocato alberi caduti, allagamenti e pesanti ripercussioni sulla viabilità. Nel quartiere di Conca d’Oro, la forza del vento ha sollevato un banco del mercato, finito su un’auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale, impegnate nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza delle aree più colpite. I maggiori disagi si sono registrati nei quartieri Nomentano, Salario e Parioli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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