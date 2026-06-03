Una tromba d’aria si abbatte su Roma | decine di alberi caduti e auto danneggiate in diverse zone

Da ilfattoquotidiano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una tromba d’aria si è abbattuta su Roma nelle prime ore del 3 giugno, dopo un nubifragio. Decine di alberi sono caduti, alcuni sono finiti su veicoli parcheggiati o sulla strada. Sono stati segnalati segnali stradali divelti e auto danneggiate. Diversi allagamenti si sono verificati in varie zone della città, con alcune auto completamente sommerse dall’acqua.

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Almeno 50 alberi caduti, segnali stradali divelti, allagamenti e auto distrutte. Sono le conseguenze di una forte tromba d’aria, subito dopo un nubifragio, che ha colpito Roma nella prime ore del mattino del 3 giugno. I quartieri più colpiti sono Prati Fiscali, Conca d’Oro e Tufello, ma anche Nomentano, Salario e Parioli. Al lavoro vigili del fuoco e pattuglie della polizia locale in campo per gestire la viabilità. Si registrano disagi anche sulla tangenziale est dove c’è stata in più punti una riduzione di carreggiata a causa dei rami finiti in strada. “Una violenta tromba d’aria ha interessato diverse aree – ha detto il presidente del Municipio III Montesacro, Paolo Emilio Marchionne -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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