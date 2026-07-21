Ai campionati italiani di danza sportiva a Rimini, la scuola di ballo di Morrovalle ha ottenuto risultati significativi. I ballerini della scuola hanno vinto in tutte le categorie delle discipline caraibiche, tra cui salsa cubana, salsa portoricana, merengue e bachata. Le coppie e i singoli del territorio si sono piazzati sui podi in ogni gara. La vittoria ha interessato le discipline di danza sportiva tra le più praticate.

Infinita New Fashion Gia. Man. Dance. La scuola di ballo di Morrovalle ha infuriato ai Tricolori di danza sportiva. A Rimini i ballerini del territorio hanno dominato le discipline caraibiche – salsa cubana, salsa portoricana, merengue e bachata – piazzando le proprie coppie e ballerini sui podi di ogni singola categoria. Il bilancio finale ha del clamoroso: 50 medaglie d’oro. Eccole in elenco (nomi cognomi e generecategoria): Thomas Crucianelli salsa show 16-18 AS, bachata show 16-18 AS, salsa shine 16-18 AS e bachata shine 16-18 AS; Symon Crucianelli salsa show 19-34 A e bachata shine 19-27 A; Symon e Thomas Crucianelli bachata show over16... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tricolori danza sportiva. Dominio dei maceratesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Judo, dominio torinese ai Tricolori U18: Accademia e Kumiai vincono le classifiche a squadreA Torino, ai Campionati Italiani Cadetti U18 di judo, le squadre locali hanno ottenuto risultati significativi.

Leggi anche: Arezzo capitale della danza sportiva

Si parla di: DANZA SPORTIVA - Dancing Art Molise brilla in Europa e domina ai Campionati Italiani: sei titoli tricolori e argento in Coppa del Mondo; New Fashion Gia.Man.Dance da record ai Campionati Italiani: Morrovalle conquista 50 titoli tricolori.

Tricolori danza sportiva. Dominio dei maceratesiLa New Fashion Gia.Man.Dance di Morrovalle torna con 50 ori da Rimini. Nelle discipline caraibiche non c’è stata storia per gli avversari. sport.quotidiano.net