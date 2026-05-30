Arezzo ospita un evento di danza sportiva nel fine settimana. La manifestazione coinvolge diversi atleti e squadre provenienti da varie regioni. Sono previste competizioni in diverse categorie e discipline, con esibizioni e prove di qualificazione. L’organizzazione prevede l’allestimento di palchi e aree dedicate alle esibizioni. La partecipazione è aperta al pubblico, che potrà assistere alle gare e alle esibizioni dal vivo. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute pubblica.

Arezzo, 30 maggio 2026 – Sarà un weekend all’insegna dello sport, dello spettacolo e della valorizzazione del territorio quello in programma il 6 e 7 giugno al P alazzetto “Le Caselle Mario D’Agata” di Arezzo, dove andrà in scena il Campionato Nazionale di Danza Sportiva MSP Italia, organizzato dal Comitato MSP Italia di Arezzo. Un appuntamento destinato a portare nella città toscana oltre mille persone provenienti da tutta Italia, con la partecipazione di circa 700800 atleti impegnati in ben 510 discipline, trasformando Arezzo in uno dei principali poli nazionali della danza sportiva. Dietro a questo grande evento c’è il lavoro di un comitato giovane ma estremamente dinamico, che negli ultimi anni ha saputo farsi sentire e distinguere sul territorio grazie all’impegno concreto verso la città, le associazioni e il sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo capitale della danza sportiva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Capitanata in danza: presentata la giuria della sezione danza sportivaÈ stata annunciata la giuria che giudicherà la sezione danza sportiva di Capitanata in Danza, il concorso dedicato alla danza accademica e sportiva...

Danza sportiva: indagine della Procura scuote la FIDESMLa Procura di Roma ha avviato un’indagine sui risultati dei Campionati Assoluti di danza sportiva, coinvolgendo direttamente la FIDESM, la...

Temi più discussi: Arezzo capitale della danza sportiva: il 7 e 8 giugno arriva il Campionato Nazionale MSP Italia; Da Conegliano ad Arezzo: la danza di 'Dancing Emotions Special' vola alle rassegne nazionali; Festival di Cannes, Manila Boff sul red carpet: Un grande sogno. Mi sono sentita bella e felice.

Maison della Danza, Resurrectio una preghiera in poesia e danza dedicata alla Santa PasquaArezzo, 31 marzo 2026 – Mercoledì 1° aprile 2026 alle ore 20.30 la scuola La Maison della Danza presenterà alla Pieve di Santa Maria in corso Italia, 7 ad Arezzo Resurrectio una preghiera in poesia ... lanazione.it

Samuel Antinelli, il ballerino alla Maison della danzaArezzo, 25 febbraio 2026 – Domenica 8 marzo 2026 presso La Maison della Danza ad incontrare le ballerine young (8-12 anni) e junior/senior (open classe over 13 anni) ci sarà Samuel Antinelli con la ... lanazione.it