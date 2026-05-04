Judo dominio torinese ai Tricolori U18 | Accademia e Kumiai vincono le classifiche a squadre

A Torino, ai Campionati Italiani Cadetti U18 di judo, le squadre locali hanno ottenuto risultati significativi. Nella finale disputata al PalaPrometeo Estra di Ancona, con quasi 400 atleti partecipanti, le società torinesi hanno conquistato entrambe le classifiche a squadre. La competizione ha visto protagonisti numerosi giovani atleti, con le società del capoluogo piemontese in evidenza per la vittoria nelle classifiche a squadre.

Torino si prende la scena ai Campionati Italiani Cadetti U18 di judo. Nella finale A1 disputata al PalaPrometeo Estra di Ancona, con quasi 400 atleti in gara, le società del capoluogo piemontese hanno firmato un risultato di assoluto rilievo, conquistando entrambe le classifiche a squadre e.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Campionati Italiani Maratona 2026: Cuneo e Tuccitto vincono i tricolori, risultati e classificheA Rimini sono andati in scena i Campionati Italiani di Maratona, con le vittorie di Ademe Cuneo e Alessia Tuccitto. Scherma, le fiorettiste completano il dominio italiano a Istanbul e vincono la gara a squadreSi completa lo straordinario fine settimana ad Istanbul per il fioretto italiano.