Treviso bimba risucchiata da bocchettone in piscina | Se avesse avuto i capelli sciolti sarebbe stata una tragedia

Notizia in breve

Una bimba è stata risucchiata da un bocchettone in piscina in provincia di Treviso. L’incidente, avvenuto alcune settimane fa, si è risolto con un grosso livido. I genitori hanno deciso di rendere pubblica la vicenda, sottolineando che se la bambina avesse avuto i capelli sciolti, la situazione sarebbe potuta diventare più grave. La famiglia ha scelto di parlare dopo altri incidenti tragici che hanno coinvolto minori.