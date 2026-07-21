Treviso bimba risucchiata da bocchettone in piscina | Se avesse avuto i capelli sciolti sarebbe stata una tragedia

Da fanpage.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bimba è stata risucchiata da un bocchettone in piscina in provincia di Treviso. L’incidente, avvenuto alcune settimane fa, si è risolto con un grosso livido. I genitori hanno deciso di rendere pubblica la vicenda, sottolineando che se la bambina avesse avuto i capelli sciolti, la situazione sarebbe potuta diventare più grave. La famiglia ha scelto di parlare dopo altri incidenti tragici che hanno coinvolto minori.

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L'incidente qualche settimana fa nel Trevigiano: la bambina se l'è cavata con un grosso livido, ma i genitori hanno deciso di raccontare la vicenda dopo i recenti casi tragici che hanno coinvolto altri minori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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