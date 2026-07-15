Una bambina di 11 anni è stata portata in condizioni critiche all'ospedale Gaslini di Genova dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La giovane è stata trasportata d'urgenza in codice rosso. La polizia ha avviato un'indagine per accertare le cause dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.

A Sestri Levante una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. Portata all'Istituto Gaslini di Genova in codice rosso sarebbe in condizioni critiche., Secondo prime ricostruzioni, la bambina sarebbe stata risucchiata dal bocchettone per i capelli mentre stava nuotando. La piccola è rimasta sott'acqua e appena i familiari si sono accorti che era rimasta incastrata sono scattati i soccorsi. Pare sia stato proprio il proprietario dello stabilimento a buttarsi in piscina e, secondo il racconto di alcuni clienti che vogliono restare anonimi, le avrebbe tagliato i capelli con le forbici per liberarla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sestri Levante, bimba risucchiata da bocchettone in piscina: è gravissima

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