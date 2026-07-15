Una bambina è stata trascinata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare a Sestri Levante. È stata trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico di Genova, dove si trova in condizioni critiche. La piscina è stata temporaneamente chiusa per accertamenti. Sono in corso verifiche sulle modalità dell’incidente e sulla sicurezza dell’impianto.

A Sestri Levante una bambina è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. Portata all'Istituto Gaslini di Genova in codice rosso sarebbe in condizioni critiche., Secondo prime ricostruzioni, la bambina sarebbe stata risucchiata dal bocchettone per i capelli mentre stava nuotando. La piccola è rimasta sott'acqua e appena i familiari si sono accorti che era rimasta incastrata sono scattati i soccorsi. Pare sia stato proprio il proprietario dello stabilimento a buttarsi in piscina e, secondo il racconto di alcuni clienti che vogliono restare anonimi, le avrebbe tagliato i capelli con le forbici per liberarla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sesti Levante, bimba risucchiata da bocchettone in piscina: è gravissima

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