Il 9 luglio 2026, in un centro ricreativo del Veneto, una bambina di 7 anni è stata risucchiata dalla pompa di una piscina. È stata salvata da un operatore presente sul posto. La ragazza ha riportato un ematoma di circa 10 centimetri sulla gamba. La famiglia ha presentato un esposto ai carabinieri. L’episodio è stato ripreso in un video e ha suscitato attenzione.

L’episodio è avvenuto il 9 luglio 2026 in un centro ricreativo del Veneto. La piccola è stata aiutata dagli operatori e ha riportato un ematoma, la famiglia ha presentato un esposto ai carabinieri Una bambina di 7 anni è stata risucchiata dalla pompa di una piscina in un centro ricreativo del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Treviso, bambina di 7 anni risucchiata dalla pompa in una piscina, ematoma di 10 cm sulla gamba, salvata da un operatore - VIDEO

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