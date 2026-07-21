Treviso bambina di 7 anni risucchiata dalla pompa in una piscina ematoma di 10 cm sulla gamba salvata da un operatore - VIDEO
Il 9 luglio 2026, in un centro ricreativo del Veneto, una bambina di 7 anni è stata risucchiata dalla pompa di una piscina. È stata salvata da un operatore presente sul posto. La ragazza ha riportato un ematoma di circa 10 centimetri sulla gamba. La famiglia ha presentato un esposto ai carabinieri. L’episodio è stato ripreso in un video e ha suscitato attenzione.
L’episodio è avvenuto il 9 luglio 2026 in un centro ricreativo del Veneto. La piccola è stata aiutata dagli operatori e ha riportato un ematoma, la famiglia ha presentato un esposto ai carabinieri Una bambina di 7 anni è stata risucchiata dalla pompa di una piscina in un centro ricreativo del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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