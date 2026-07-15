Sestri Levante ragazzina di 13 anni risucchiata dalla pompa della piscina | è gravissima al Gaslini

Da gazzettadelsud.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una ragazzina di 13 anni è stata ricoverata in condizioni gravissime al Gaslini dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. L’incidente è avvenuto ai Bagni Segesta, dove la giovane è stata soccorsa dai soccorritori e trasportata d’urgenza in ospedale. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una ragazzina di 13 anni è in condizioni gravissime dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina dei Bagni Segesta, a Sestri Levante. Lo riporta il sito de Il Secolo XIX. I soccorritori hanno svolto le manovre di rianimazione e la ragazza è stata poi trasportata in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. L'intervento del titolare dello stabilimento È stato il proprietario dello stabilimento a tuffarsi in piscina, dopo l'allarme lanciato da alcuni clienti. Le indagini Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere interne e la piscina è stata posta sotto sequestro. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

sestri levante ragazzina di 13 anni risucchiata dalla pompa della piscina 232 gravissima al gaslini
© Gazzettadelsud.it - Sestri Levante, ragazzina di 13 anni risucchiata dalla pompa della piscina: è gravissima al Gaslini
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bimba 7 anni risucchiata nella piscina: in gravi condizioni. Sestri Levante

Video Bimba 7 anni risucchiata nella piscina: in gravi condizioni. Sestri Levante

Notizie e thread social correlati

Risucchiata per i capelli dal bocchettone della piscina a Sestri Levante, 13enne gravissima al GasliniUna ragazza di 13 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dai capelli nel sistema di aspirazione di una piscina a Sestri...

Sestri Levante, ragazzina di 13 anni risucchiata dal bocchettone della piscina: è graveUna ragazzina di 13 anni è stata trascinata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante.

Temi più discussi: La pulizia dei fondali è un successo: Baia del Silenzio sempre più pulita; Debito pubblico a quota 3.150 miliardi, come 19 torri di monetine alte fino alla luna: i rischi e le strade per ridurlo; Tentata rapina sabato notte a Sestri. Altre segnalazioni su un gruppo di giovani; Fiere, per il sistema italiano India, Turchia e Sudafrica sono le nuove mete da raggiungere.

sestri levante sestri levante ragazzina diSestri Levante, ragazzina di 13 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina: è gravissimaL'incidente in uno stabilimento balneare. La bambina sarebbe stata risucchiata per i capelli: trasferita d'urgenza in elicottero all'ospedale pediatrico genovese dopo 30 minuti di procedure di rianima ... corriere.it

sestri levante sestri levante ragazzina diSestri Levante, ragazzina di 13 anni risucchiata dalla pompa della piscina: è gravissima al GasliniUna ragazzina di 13 anni è in condizioni gravissime dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina dei Bagni Segesta , ... gazzettadelsud.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web