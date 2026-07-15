Una ragazzina di 13 anni è stata ricoverata in condizioni gravissime al Gaslini dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. L’incidente è avvenuto ai Bagni Segesta, dove la giovane è stata soccorsa dai soccorritori e trasportata d’urgenza in ospedale. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Una ragazzina di 13 anni è in condizioni gravissime dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina dei Bagni Segesta, a Sestri Levante. Lo riporta il sito de Il Secolo XIX. I soccorritori hanno svolto le manovre di rianimazione e la ragazza è stata poi trasportata in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. L'intervento del titolare dello stabilimento È stato il proprietario dello stabilimento a tuffarsi in piscina, dopo l'allarme lanciato da alcuni clienti. Le indagini Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere interne e la piscina è stata posta sotto sequestro. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Sestri Levante, ragazzina di 13 anni risucchiata dalla pompa della piscina: è gravissima al Gaslini

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Bimba 7 anni risucchiata nella piscina: in gravi condizioni. Sestri Levante

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