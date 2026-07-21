Una bambina è stata risucchiata dalla pompa di una piscina mentre si avvicinava alle bollicine sulla superficie. È entrata in acqua e la gamba destra è rimasta attaccata all’impianto. Gli operatori del centro ricreativo sono intervenuti per estrarla. I genitori hanno presentato un esposto ai carabinieri per segnalare l’accaduto. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni della bambina o sulle eventuali responsabilità.

È stata attratta dalle bollicine che si formavano sulla superficie della piscina ed è entrata in acqua. Quando però si è avvicinata, la gamba destra è rimasta attaccata alla pompa dell’impianto. A quel punto la bambina ha chiamato aiuto e gli operatori del centro ricreativo l’hanno tirata fuori con difficoltà. L’incidente, avvenuto nel Trevigiano lo scorso 9 luglio, ha causato alla bimba tanta paura e ha lasciato l’impronta della pompa sulla gamba per più giorni. Quel giorno i genitori sono andati al Pronto Soccorso. Come si legge dal referto la bimba aveva un ematoma nero di dieci centimetri di diametro. Per fortuna l’episodio si è risolto,... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Bambina risucchiata dalla pompa della piscina, a salvarla gli operatori del centro ricreativo: esposto dei genitori ai carabinieri

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Bambina risucchiata dalla piscina reddit

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