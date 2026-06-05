Lavori in via Rodi e viale Anita Garibaldi | tutte le modifiche alla viabilità fino a fine mese

Notizia in breve

Lavori in corso in via Rodi e viale Anita Garibaldi, con modifiche alla viabilità che dureranno fino alla fine del mese. Le strade sono interessate da interventi di manutenzione e riqualificazione della rete viaria, che comportano deviazioni e restrizioni temporanee al traffico. La circolazione viene regolamentata per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli automobilisti. Le modifiche vengono segnalate con cartelli e indicazioni temporanee lungo le vie interessate.