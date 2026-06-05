Lavori in via Rodi e viale Anita Garibaldi | tutte le modifiche alla viabilità fino a fine mese
Lavori in corso in via Rodi e viale Anita Garibaldi, con modifiche alla viabilità che dureranno fino alla fine del mese. Le strade sono interessate da interventi di manutenzione e riqualificazione della rete viaria, che comportano deviazioni e restrizioni temporanee al traffico. La circolazione viene regolamentata per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli automobilisti. Le modifiche vengono segnalate con cartelli e indicazioni temporanee lungo le vie interessate.
SENIGALLIA - Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete viaria cittadina programmati dall’amministrazione. Nell’ambito dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di via Rodi e via XX Settembre, da lunedì 8 giugno a sabato 20 giugno 2026, salvo ultimazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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