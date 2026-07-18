Una condotta invisibile Lavori in viale Campania Il collettore fognario sarà pronto per fine anno

I lavori di risanamento del maxi collettore fognario in viale Campania sono in corso e dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno. Mentre la strada rimane parzialmente chiusa con due corsie interdette al traffico, l’azienda responsabile ha deciso di rendere visibile ciò che avviene sotto l’asfalto, mostrando le operazioni di intervento sul collettore.

Mentre proseguono i lavori di risanamento del maxi collettore fognario di viale Campania e gli automobilisti continuano a fare i conti con la chiusura di 2 delle 4 corsie di marcia, BrianzAcque sceglie di mostrare cosa accade sotto la strada. Lo fa con una serie di video pubblicati sui propri canali social, nei quali sono gli stessi tecnici impegnati nel cantiere a spiegare perché un’opera da oltre 10 milioni di euro richieda tempi così lunghi e lavorazioni tanto complesse. Sotto l’asfalto corre infatti una delle infrastrutture più importanti del territorio: una condotta di circa 3 metri per 2 che raccoglie i reflui, ossia le “acque di rifiuto“, di più di 8 Comuni per 60 chilometri e li convoglia fino al depuratore di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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