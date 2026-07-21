Un incendio vicino ai binari tra San Miniato ed Empoli ha causato disservizi sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa-Livorno. L’incendio si è verificato intorno alle 21 del 21 luglio 2026, portando a una riduzione della circolazione ferroviaria. Sono stati registrati numerosi ritardi, modifiche di percorso e cancellazioni di treni sulla tratta interessata. La circolazione ferroviaria è rimasta compromessa per diverse ore, con l’intervento delle squadre di emergenza.

EMPOLI (FIRENZE) – Ancora disagi per i pendolari della linea ferroviaria Firenze-Pisa-Livorno. Intorno alle 21 di stasera, 21 luglio 2026, un principio d’incendio in prossimità dei binari tra San Miniato ed Empoli ha provocato una riduzione della circolazione con numerosi treni che subito ritardi, modifiche di percorso e cancellazioni. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Treni, incendio tra San Miniato e Empoli: circolazione ferroviaria nel caos, ritardi e cancellazioni

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