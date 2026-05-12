Guasto tecnico a Milano Centrale caos alla circolazione ferroviaria | ritardi e cancellazioni

Un guasto tecnico si è verificato nei pressi della stazione centrale di Milano, causando la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea interessata. La situazione ha provocato ritardi e cancellazioni di numerosi treni, con alcune corse deviate su percorsi alternativi. La circolazione è rimasta interrotta per diverse ore, creando disagi ai passeggeri in transito. Le operazioni di ripristino sono ancora in corso.

Guasto sulla linea nei pressi della stazione centrale a Milano, che ha portato alla sospensione della circolazione ferroviaria e conseguenti ritardi, cancellazioni e deviazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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