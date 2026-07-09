Calabria danneggiati i cavi in fibra ottica della rete ferroviaria | treni da Salerno sospesi Caos ritardi e cancellazioni nel Sud Italia

I cavi in fibra ottica sulla rete ferroviaria calabrese sono stati danneggiati da ignoti, causando la sospensione della circolazione dei treni tra Salerno e la Calabria. La rottura ha coinvolto anche i collegamenti regionali all’interno dell’area, con conseguenti ritardi e cancellazioni di treni nel Sud Italia. Nessuna informazione è stata comunicata sulle cause dell’incidente o sui responsabili. La situazione rimane critica fino a nuova comunicazione delle autorità competenti.

Danneggiati, da parte di ignoti, i cavi in fibra ottica sulla rete ferroviaria in Calabria. La circolazione dei treni è stata sospesa sul tratto che collega la Campania alla Calabria e all'interno dell'asse di collegamenti regionali. Le tratte interessate, ha comunicato Rfi, sono Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola. Al momento, da Battipaglia a Paola non circolano i treni e si sta procedendo all'attivazione dei bus sostitutivi. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero registrare ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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