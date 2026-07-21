Il primo trailer di Avengers: Doomsday mostra l'incontro tra tre universi Marvel, che si scontrano per la prima volta. La scena presenta eroi di diverse realtà che si preparano a fronteggiare una minaccia comune. La pellicola riunisce personaggi noti e meno noti, in un'azione che coinvolge più dimensioni. La data di uscita prevista è stata comunicata, ma non sono stati forniti dettagli sulla trama. Il trailer suggerisce un evento che avrà ripercussioni durature nel Marvel Cinematic Universe.

I l primo trailer di Avengers: Doomsday mostra finalmente l’incontro tra tre mondi destinati a cambiare per sempre il Marvel Cinematic Universe. Le immagini si aprono con Charles Xavier (Patrick Stewart) nella sua scuola per mutanti mentre assiste a un’incursione che minaccia il suo pianeta: è il segnale che l’universo degli X-Men sta per entrare in collisione con quello principale del MCU. A unirsi allo scontro c’è anche il mondo dei Fantastici Quattro, guidati da Reed Richards e Sue Storm ( Pedro Pascal e Vanessa Kirby ), provenienti da Terra-828. I tre gruppi si ritrovano nella nuova sede dei New Avengers, l’ex Avengers Tower di New York, dove sullo sfondo compare un grafico con tre sfere che convergono verso un unico punto: un chiaro riferimento alle “incursioni” multiversali, il fenomeno che sarà al centro della storia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tre universi Marvel sono destinati a scontrarsi, costringendo eroi vecchi e nuovi a unire le forze contro una minaccia mai vista prima

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Marvel X-Men '97 : Cyclops has a soft corner for Emma Frost

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