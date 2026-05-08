Unire le forze per potenziare i risultati | nasce un nuovo progetto sportivo

È stato annunciato un nuovo progetto sportivo tra Cadoneghe e Vigonza, mirato a rafforzare il calcio dilettantistico locale. L'iniziativa si propone di offrire ai giovani atleti un percorso di crescita più strutturato e vicino alle comunità di appartenenza. La collaborazione tra le due realtà si concentra sulla promozione dello sport e sul sostegno ai ragazzi che praticano calcio a livello amatoriale.

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Un nuovo progetto sportivo prende forma tra Cadoneghe e Vigonza, con l’obiettivo di rafforzare il calcio dilettantistico locale e offrire ai giovani atleti un percorso di crescita più completo, strutturato e vicino al territorio. I presidenti di Unione Cadoneghe, Vigontina San Paolo e Patavium.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Svolta a destra, Vannacci e Alemanno uniscono le forze: nasce il nuovo asse identitarioTempo di lettura: 2 minutiIl 31 marzo si preannuncia come una data destinata a lasciare il segno negli equilibri della destra italiana. Cybersicurezza, Mugnano (Gyala): “Unire le forze per un’Italia hub di eccellenza”(Adnkronos) – "Il Cybersec 2026 propone una nuova visione: far evolvere l’ecosistema nazionale della cybersecurity verso il modello collaborativo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Locatelli: ExpoAid 2026, unire le forze per un cambiamento culturale; Nasce il collettivo Di chi è il mare?: Il 9 maggio la Festa per il mare ad Aspra.; Un’altra lista anti Lepore. Favia ci sta: Unire le forze; La Reggia di Monza apre le porte al CISA. Unire le forze per potenziare i risultati: nasce un nuovo progetto sportivoOggi 8 maggio i presidenti di Unione Cadoneghe, Vigontina San Paolo e Patavium Cadoneghe hanno annunciato l’avvio di una collaborazione strategica che mette insieme esperienze, strutture, competenze t ... padovaoggi.it Confcooperative, 'unire le forze per superare le difficoltà del maltempo'Questo è il tempo della cooperazione, della volontà di unire le forze per superare le difficoltà che derivano da allagamenti di campi e raccolti compromessi, da mareggiate che hanno distrutto le ... ansa.it ROVIGO – Una giornata pensata per unire comunità, territorio e valori cooperativi. È questo il senso di “Una giornata insieme”, l’iniziativa promossa da Bvr Banca Veneto Centrale in programma sabato 9 maggio 2026 nel centro storico di Rovigo. facebook La lotta alla #mafia deve unire, non dividere. x.com