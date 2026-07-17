Iran minaccia agli Usa | i pasdaran annunciano possibile ‘ora zero’ contro le forze Centcom

Le forze navali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica hanno annunciato la possibilità di attacchi contro le unità del Comando centrale americano nella regione. La dichiarazione menziona un possibile “ora zero” per l’avvio di operazioni militari. La comunicazione arriva in un momento di crescenti tensioni tra l’Iran e gli Stati Uniti.

Nuove tensioni traIrane Stati Uniti. Le forze navali delCorpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Pasdaran)hanno diffuso una dichiarazione nella quale minacciano possibili operazioni contro le unità delComando centrale americano (Centcom)presenti nella regione. Secondo quanto riferito dalle autorità iraniane, le proprie unità navali starebbero monitorando attentamente imovimenti delle forze statunitensi e i loro preparativi militari. “Le nostre unità navali sorvegliano e monitorano i movimenti e i preparativi dell’esercito statunitense“, si legge nella nota diffusa dai pasdaran. A rafforzare il messaggio è intervenuto anche il comandante della Marina dei Guardiani della Rivoluzione,Ali Azmaei, che ha rivolto un avvertimento diretto agli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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