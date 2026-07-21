Arezzo, 21 luglio 2026 – La rassegna "Estate in Fortezza 2026 " - nella splendida cornice della Fortezza Medicea di Arezzo, con l'intera programmazione del Teatro Verdi di Montecatini Terme - entra nel vivo offrendo al pubblico un affascinante intreccio tra la grande musica d'autore, la graffiante satira e la profonda analisi psicologica e sociale. Si comincia il 23 luglio con un viaggio musicale intenso e rispettoso: "Sì Viaggiare - Battisti, La Storia". Stage11 mette in scena uno spettacolo tributo dedicato all'opera, al pensiero e alla vita dell'indimenticabile Lucio Battisti, cantautore scomparso nel 1998 ma tuttora colonna sonora di intere generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travaglio, Crepet e l’omaggio a Battisti in Fortezza

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