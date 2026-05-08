Fratoianni Giordano Orsini e Crepet ospiti di Sommi sabato 9 maggio Con Travaglio e Scanzi

Sabato 9 maggio alle 21:30, il talk di approfondimento di Nove “Accordi&Disaccordi” condotto da Luca Sommi torna in onda con una nuova puntata. Tra gli ospiti previsti ci sono Fratoianni, Giordano, Orsini e Crepet, che affiancheranno Travaglio e Scanzi. La trasmissione si svolgerà in prima serata e vedrà figure note del panorama politico e culturale confrontarsi su vari temi.

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Nuova puntata del talk di approfondimento di Nove “Accordi&Disaccordi”, condotto da Luca Sommi: in prima serata sabato 9 maggio alle 21:30. Ospiti il giornalista Mario Giordano, lo scrittore Paolo Crepet, il professore Alessandro Orsini e il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Al centro della discussione gli incontri del segretario di Stato americano Marco Rubio in Italia dopo gli attacchi al Papa di Trump, le polemiche sulla presenza della Russia alla Biennale di Venezia e la guerra in Iran, dove lo stretto di Hormuz continua a essere bloccato. Come da tradizione, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi analizzano i fatti più importanti della settimana.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fratoianni, Giordano, Orsini e Crepet ospiti di Sommi sabato 9 maggio. Con Travaglio e Scanzi Notizie correlate Conte, Mieli, Montanari e Orsini ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 7 marzo. Con Travaglio e ScanziTorna sul Nove il talk di approfondimento “Accordi & Disaccordi”, condotto da Luca Sommi: in prima serata sabato 7 marzo alle 21:30. Conte, Cacciari, Gratteri e Crepet ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 28 marzo. Con Travaglio e ScanziNuova puntata sul Nove del talk di approfondimento “Accordi & Disaccordi”, condotto da Luca Sommi in prima serata sabato 28 marzo alle 21:30.