Da Crepet a Travaglio tanti ospiti per l’Estate in Fortezza

Arezzo si prepara alla stagione estiva con una serie di eventi che coinvolgono vari ambiti culturali. Dal 12 maggio 2026, la città ospita incontri e spettacoli in Fortezza, includendo musica, satira e teatro. Diversi ospiti sono stati annunciati per partecipare a questa programmazione che si svolge durante i mesi più caldi dell’anno. La rassegna si svolge in diverse location e ha già suscitato interesse tra il pubblico locale.

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