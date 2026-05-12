Da Crepet a Travaglio tanti ospiti per l’Estate in Fortezza
Arezzo si prepara alla stagione estiva con una serie di eventi che coinvolgono vari ambiti culturali. Dal 12 maggio 2026, la città ospita incontri e spettacoli in Fortezza, includendo musica, satira e teatro. Diversi ospiti sono stati annunciati per partecipare a questa programmazione che si svolge durante i mesi più caldi dell’anno. La rassegna si svolge in diverse location e ha già suscitato interesse tra il pubblico locale.
Arezzo, 12 maggio 2026 – Gioca d’anticipo l’estate e si presenta con una serie di appuntamenti tra musica, satira e teatro ad Arezzo. Da Crepet a Travaglio, passando per l’omaggio a Morricone, in arrivo una serie di big pronti a calcare il palco sull’acropoli della città. Sarà il mese di luglio quello in cui si concentreranno la maggior parte dei festival e delle rassegne cittadine. Già aperte le prevendite per alcuni dei principali appuntamenti dell ’Estate in Fortezza. Si parte il 2 luglio con Queen Vocal Symphony. I killer queen, storica tribute band fiorentina dei Queen, la prima nata in Europa, per festeggiare il loro 30° anniversario...🔗 Leggi su Lanazione.it
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