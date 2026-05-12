Da Crepet a Travaglio tanti ospiti per l’Estate in Fortezza

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo si prepara alla stagione estiva con una serie di eventi che coinvolgono vari ambiti culturali. Dal 12 maggio 2026, la città ospita incontri e spettacoli in Fortezza, includendo musica, satira e teatro. Diversi ospiti sono stati annunciati per partecipare a questa programmazione che si svolge durante i mesi più caldi dell’anno. La rassegna si svolge in diverse location e ha già suscitato interesse tra il pubblico locale.

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Arezzo, 12 maggio 2026 – Gioca d’anticipo l’estate e si presenta con una serie di appuntamenti tra musica, satira e teatro ad Arezzo. Da Crepet a Travaglio, passando per l’omaggio a Morricone, in arrivo una serie di big pronti a calcare il palco sull’acropoli della città. Sarà il mese di luglio quello in cui si concentreranno la maggior parte dei festival e delle rassegne cittadine. Già aperte le prevendite per alcuni dei principali appuntamenti dell ’Estate in Fortezza. Si parte il 2 luglio con Queen Vocal Symphony. I killer queen, storica tribute band fiorentina dei Queen, la prima nata in Europa, per festeggiare il loro 30° anniversario...🔗 Leggi su Lanazione.it

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