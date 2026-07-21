A dieci giorni dalla ripresa dei combattimenti tra Iran e Stati Uniti, il presidente americano si trova di fronte a una scelta. Da un lato, aumentare la pressione militare su Teheran con un’offensiva più vasta, dall’altro, tornare al tavolo delle trattative. Il primo ministro israeliano ha ribadito che la minaccia nucleare dell’Iran non è stata eliminata. Trump non ha ancora deciso se trattare o scatenare una guerra totale.

Aumentare la pressione militare su Teheran, lanciando un’offensiva ancora più ampia, oppure tornare al tavolo delle trattative. È questo il dilemma che, a dieci giorni dalla ripresa dei combattimenti tra Iran e Stati Uniti, continua ad affliggere Donald Trump. A raccontare l’indecisione del tycoon è Axios, secondo cui il presidente degli Stati Uniti si troverebbe davanti a un bivio: riprendere i negoziati oppure intensificare i raid nel tentativo di infliggere un colpo mortale al regime di Mojtaba Khamenei. Al momento, riporta il portale americano, la prima opzione è sostenuta da Teheran e dai mediatori arabi, che propongono un cessate il fuoco di dieci giorni per consentire la riapertura dello Stretto di Hormuz e la ripresa delle trattative dirette tra Washington e la Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Trattare con l’Iran o scatenare la guerra totale, Trump è a un bivio. Bibi lo sa e spinge per continuare le ostilità: “La minaccia nucleare non è stata eliminata”

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Leone XIV su Trump: La minaccia contro lIran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale

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Con questo tira e molla non risolverà nulla e causerà solo ulteriori problemi alle economie di tutto il mondo Se non vuole trattare con l iran gli resta solo l opzione militare con i soldati ma dubito che i suoi collaboratori siano così pazzi da dire sì x.com

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