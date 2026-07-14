Gli Stati Uniti hanno effettuato un terzo attacco consecutivo nell’area di Hormuz. Il presidente ha dichiarato che verranno colpite tutte le capacità iraniane nello Stretto e ha minacciato di attaccare anche il sito nucleare di Pickaxe Mountain. Le operazioni militari si sono concentrate su obiettivi nella regione, senza specificare ulteriori dettagli sui danni o sulle risposte iraniane. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Gli Stati Uniti lanciano il terzo raid consecutivo nell’area di Hormuz. “Colpiremo tutte le capacità iraniane nello Stretto”, annuncia Trump, che minaccia anche di mirare al sito nucleare di Pickaxe Mountain. Però il presidente Usa aggiunge: “Un accordo con Teheran è ancora possibile”. Intanto l’Iran ha attaccato due superpetroliere proprio a Hormuz, uccidendo un membro dell’equipaggio. Trump torna in guerra: “Blocco di Hormuz e siti nucleari nel mirino” Miller: “Il presidente Usa è frustrato, Teheran ha acquisito un’arma” Tornano a salire i prezzi di petrolio e gas. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Repubblica.it - Guerra in Iran, le news di oggi. Terzo attacco Usa consecutivo, Trump minaccia raid sulla centrale nucleare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra Iran, Teheran nega trattative con Usa - Porta a Porta 24/03/2026

Notizie e thread social correlati

Guerra in Iran, le news di oggi. Nuovi raid Usa, Trump: “Rappresaglia per l’attacco alle navi”Nuovi raid degli Stati Uniti sono stati segnalati nel sud dell’Iran, con esplosioni a Bandar Abbas e Sirik vicino allo Stretto di Hormuz.

Guerra in Iran, Teheran accusa gli Usa: “Violata la tregua”. Emirati sotto attacco, Trump minaccia nuovi raidLa tregua in Iran è considerata vulnerabile, con Teheran che accusa gli Stati Uniti di averla violata.

Temi più discussi: Iran: una battaglia dopo l’altra; Ma chi vuole (davvero) che si torni alla guerra in Iran?; Bremmer: Trump non vuole più saperne della guerra in Iran. Una via d'uscita? Compensazioni se Teheran molla la presa su Hormuz; I proclami di vittoria dell'Iran erano prematuri?.

Guerra in Iran, le news di oggi in diretta - la Repubblica x.com

La 'Trappola di Guerra' di Putin e il Potenziale Prezzo della Pace reddit

Guerra, Usa: Senza polvere nucleare non c'è accordo con l'Iran. Trump: Se Teheran mi uccide ho lasciato istruzioniColoni e forze israeliane hanno effettuato incursioni in diversi quartieri di Nablus, in Cisgiordania. Fonti della sicurezza hanno riferito all'agenzia di stampa palestinese Wafa che veicoli militari ... ilmessaggero.it

Guerra in Iran, le ultime news in diretta | Iran dichiara chiuso Hormuz, USA: Traffico è regolareStretto di Hormuz (da Adnkronos)Stretto di Hormuz Emanuela La Mela 13 Luglio 2026, 07:00 ... msn.com