Trasporti Ghera | chiesto a Rfi studio per riattivazione ex stazione Guidonia

Stamattina, presso l’Assessorato ai Trasporti della Regione Lazio, si è tenuto un incontro con alcuni cittadini sulla riattivazione della fermata dell’ex stazione di Guidonia centro. È stato chiesto a Rfi di condurre uno studio per valutare la possibilità di riattivare i servizi di trasporto sulla linea ferroviaria. La riattivazione della fermata rappresenta una richiesta avanzata dai residenti della zona.

Questa mattina, presso la sede dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Lazio, si è svolto un incontro con una rappresentanza di cittadini riguardante la possibile riattivazione di una fermata in corrispondenza della ex stazione di Guidonia centro. Hanno preso parte all’incontro l’assessore Fabrizio Ghera e il consigliere del comune di Guidonia Montecelio, Maurizio Remoli. Richiesta di supporto per la stazione di Guidonia Centro. A seguito della recente apertura della nuova stazione, il sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, ha raccolto le istanze dei cittadini e ha scritto all’assessore Ghera per richiedere un supporto della Regione Lazio per mantenere attiva la vecchia stazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuova stazione ferroviaria di Guidonia MontecelioÈ stata inaugurata la nuova stazione ferroviaria di Guidonia Montecelio, situata lungo la linea FL2 Roma – Tivoli.

Trasporti, Rfi: "15 miliardi sulla Lombardia, dieci già spesi"Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato un investimento di 15 miliardi di euro sulla rete lombarda tra il 2022 e il 2026.

Trasporti. Ghera: chiesto a Rfi studio per riattivazione ex stazione GuidoniaUn incontro presso l'Assessorato ai Trasporti discute la riattivazione della fermata della ex stazione di Guidonia centro. romadailynews.it

Tidei (Iv), sulla Fl5 Roma-Civitavecchia disagi insostenibili per i pendolari(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Ho chiesto la convocazione urgente dell'assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, presso la Commissione Mobilità del Consiglio regionale del Lazio affinché riferisca s ... msn.com