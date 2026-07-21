Trasporti Ghera | chiesto a Rfi studio per riattivazione ex stazione Guidonia

Da romadailynews.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stamattina, presso l’Assessorato ai Trasporti della Regione Lazio, si è tenuto un incontro con alcuni cittadini sulla riattivazione della fermata dell’ex stazione di Guidonia centro. È stato chiesto a Rfi di condurre uno studio per valutare la possibilità di riattivare i servizi di trasporto sulla linea ferroviaria. La riattivazione della fermata rappresenta una richiesta avanzata dai residenti della zona.

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Questa mattina, presso la sede dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Lazio, si è svolto un incontro con una rappresentanza di cittadini riguardante la possibile riattivazione di una fermata in corrispondenza della ex stazione di Guidonia centro. Hanno preso parte all’incontro l’assessore Fabrizio Ghera e il consigliere del comune di Guidonia Montecelio, Maurizio Remoli. Richiesta di supporto per la stazione di Guidonia Centro. A seguito della recente apertura della nuova stazione, il sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, ha raccolto le istanze dei cittadini e ha scritto all’assessore Ghera per richiedere un supporto della Regione Lazio per mantenere attiva la vecchia stazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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