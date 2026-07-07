Notizia in breve

È stata inaugurata la nuova stazione ferroviaria di Guidonia Montecelio, situata lungo la linea FL2 Roma – Tivoli. La struttura è stata realizzata da Rete Ferroviaria Italiana ed è considerata un punto importante per la mobilità nell’area dell’hinterland romano. La presentazione ufficiale si è svolta di recente, senza ulteriori dettagli sui lavori o sui tempi di funzionamento.