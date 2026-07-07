Nuova stazione ferroviaria di Guidonia Montecelio
È stata inaugurata la nuova stazione ferroviaria di Guidonia Montecelio, situata lungo la linea FL2 Roma – Tivoli. La struttura è stata realizzata da Rete Ferroviaria Italiana ed è considerata un punto importante per la mobilità nell’area dell’hinterland romano. La presentazione ufficiale si è svolta di recente, senza ulteriori dettagli sui lavori o sui tempi di funzionamento.
È stata ufficialmente presentata la nuova stazione di Guidonia Montecelio, un nodo cruciale per la mobilità dell’hinterland romano realizzato da Rete Ferroviaria Italiana lungo la linea FL2 Roma – Tivoli. L’opera, sostenuta da un investimento complessivo di 80 milioni di euro finanziati in parte attraverso i fondi del PNRR, segna un passo importante per l’aggiornamento tecnico delle infrastrutture di trasporto cittadino ed extraurbano. L’impianto va a sostituire definitivamente la precedente fermata di Guidonia Montecelio S. Angelo, posizionandosi in un’area strategica a ovest dell’abitato di Guidonia Collefiorito e in stretta prossimità con l’aeroporto locale. 🔗 Leggi su Ezrome.it
La nuova stazione di Guidonia Montecelio
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